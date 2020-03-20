Тренер «Спартака» назвал правильным решение об остановке чемпионата

Тренер московского футбольного клуба «Спартак», ассистент главного тренера команды Андреас Хинкель поддержал решение о приостановке турнира Российской премьер-лиги.

«Уверен, что решение прервать сезон было очень непростым. Но при этом думаю, что оно разумное. Мы все переживаем экстраординарную ситуацию, которая требует столь же экстраординарных решений. И при всей моей любви к футболу: здоровье всегда остается самым важным», — сказал Хинкель в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Игроки, персонал и офисные сотрудники «Спартака» после остановки чемпионата отправились на карантин. Бывший футболист сборной Германии при этом рассказал о ситуации на своей родине, которая стала одним из очагов пандемии. «Жизнь протекает в довольно жестких рамках. Закрыты школы, детские сады, спортивные площадки, кино и театры», — отметил Хинкель. По его словам, это серьезное испытание для общества, «подобного на нашем веку еще не бывало». При этом он подчеркнул: самое важное — здоровье, особенно — для пожилых людей, «которые в зоне особого риска».

Немецкий специалист, ассистент главного тренера Доменико Тедеско затруднился прокомментировать инициативу владельца «Спартака» Леонида Федуна подвести итоги чемпионата после 22 туров. По словам Федуна, один из прогнозов — футбольные турниры в России могут не возобновиться до конца года. «Очевидно, что всё зависит от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса. Я этого точно не смогу спрогнозировать», — добавил Хинкель.

После 22 туров «Тинькофф»–РПЛ «Спартак» занимает восьмое место с 28 очками, столько же у тульского «Арсенала». Лидирует чемпион страны «Зенит», у которого 50 баллов и 9-очковый отрыв от делящих второе место «Локомотива» и «Краснодара». «Спартак» также вышел в полуфинал «Олимп» – Кубок России, где должен сыграть с «Зенитом».

17 марта общее собрание клубов РПЛ утвердило паузу в чемпионате до 10 апреля. До этой даты по рекомендации Министерства спорта остановлены все турниры под эгидой Российского футбольного союза, а также плей-офф Континентальной хоккейной лиги, баскетбольная Единая лига ВТБ и чемпионаты России по волейболу. Причина — меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.