Тренер «Зенита» не поддержал идею о завершении чемпионата России

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак уверен, что чемпионат России сезона-2019/2020 следует доиграть. Так он отреагировал на слова владелеца «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции турнир вряд ли можно будет завершить в разумные сроки, а потому следует подвести его итоги после 22-х туров.

«Пока сохраняется теоретическая возможность довести турнир РПЛ до конца, будем верить в лучшее. Мы за доигровку», — сказал Семак в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Семак заверил, что его желание доиграть оставшиеся 8 туров связано вовсе не с тем, что чемпионство «Зенита» могут назвать неполноценным. «Здесь на первый план выходит элементарная справедливость», — сказал тренер.

Он уверен, что нужно использовать все шансы для проведения матчей. «Когда поймем, что не получится завершить сезон, тогда и надо рассматривать другие варианты», — резюмировал специалист.

17 марта было принято решение о приостановке турнира Тинькофф — РПЛ до 10 апреля. Действующий чемпион «Зенит» после 22-х туров занимает 1-е место с 50 набранными очками, на 9 баллов опережая ближайших преследователей — «Локомотив» и «Краснодар». «Спартак» занимает 8-е место с 28 очками, столько же у тульского «Арсенала», на два больше у «Динамо». При этом «Спартак» и «Зенит» должны сыграть в полуфинале Олимп — Кубка России.

По данным «СЭ», оптимистичный прогноз о возобновлении чемпионата России — 3 мая. При этом возможны варианты, при которых первые матчи после паузы не состоятся и до середины мая.

«Зенит» 17 марта объявил о паузе в тренировках до 22 марта, при этом вся команда и персонал сдали тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщила пресс-служба петербургского клуба, проверка не выявила болезнь ни у кого из представителей сине-бело-голубых. Во время карантина футболистам было рекомендовано не покидать Санкт-Петербург или Ленинградскую область (в зависимости от места проживания). Семак сообщил, что он, его жена Анна и дети стараются не выходить на улицу и делают это только в случае необходимости.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в Китае, в городе Ухань в провинции Хубей. В начале 2020-го коронавирус распространился по Азии, Европе, Северной Америке и Австралии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По данным Worldometer на 21 марта, на планете заразилось свыше 276 тыс. человек, умерло более 11 тыс.