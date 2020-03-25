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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

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Фото: teatrarmii.ru
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Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни. Об этом сообщили в Театре российской армии (ЦАТРА), где он служил.

Причины смерти актера в театре не назвали.

Смирнов пришел в ЦАТРА в 2003 году, сразу после окончания училища, и за время работы там сыграл более 30 ролей. Также он дебютировал как режиссер, поставив спектакли «Удивительные приключения Маши и Вити» и «Похищение».

Кроме театра, Смирнов занимался озвучкой. Он принимал участие в дубляже 400 зарубежных фильмов, его голосом говорили в том числе персонажи Ричарда Гира и Антонио Бандераса.

Отпевание артиста состоится 27 марта в 11:00 в московском храме Димитрия Солунского.

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