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Умер актер Макс фон Сюдов

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Фото: Global Look Press/Tschiponnique Skupin
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Шведский актер Макс фон Сюдов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщила его супруга Катрин Бреле.

Причина смерти артиста не называется, сообщила газета Metro.

Фон Сюдов родился в Лунде (Швеция) в 1929 году. Снимался в кино с конца 40-х годов, в 1955 году познакомился с Ингмаром Бергманом и снялся в нескольких его фильмах. В 1965 году сыграл Иисуса Христа в фильме «Величайшая из когда-либо рассказанных историй». Также играл в картинах «Ханна и ее сестры», «Изгоняющий дьявола», «Никогда не говори «никогда». Одну из последних ролей сыграл в сериале «Игра престолов» (Трехглазый ворон). Всего на его счету почти 200 картин.

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