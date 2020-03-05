Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат и бывший генерального секретаря ООН Хавьер Перес де Куэльяр скончался в среду, 4 марта, на 101 году жизни, сообщает Радио Перу (RPP) со ссылкой на его сына Франсиско Переса де Куэльяра.

Похороны пройдут 7 марта на кладбище Presbítero Maestro в Лиме, на них ожидается присутствие действующего президента Перу Мартина Вискарры.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года. Он занимал пост генсека ООН с 1 января 1982 года по 31 декабря 1991 года. Кроме того, Куэльяр был премьер-министром и министром иностранных дел Перу, а также работал послом страны во Франции, Великобритании, Боливии, Бразилии, Швейцарии, СССР, Польше и Венесуэле.