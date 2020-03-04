Скончался адмирал флота Алексей Сорокин

Адмирал флота, ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Алексей Сорокин скончался в среду, 4 марта, на 97-м году жизни. Об этом сообщает Клуб военачальников РФ.

«4 марта 2020 года <...> ушел из жизни активный участник Великой Отечественной войны, адмирал флота Сорокин Алексей Иванович», — говорится в сообщении.

Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни, передает НСН.

Сорокин родился в Горьковской области в 1922 году, участвовал в ВОВ, в 1952 году окончил Военно-политическую академию имени Ленина. Имел многочисленные награды. Адмирал флота вышел в отставку в 1992 году.