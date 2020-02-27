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Посол Кубы в России назвал маршала Язова другом кубинского народа

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Маршал Советского Союза Дмитрий Язов был близким другом кубинского народа. Об этом посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь заявил в четверг, 27 февраля, на церемонии прощания с легендарным военачальником.

«Рауль Кастро выражает свои искренние соболезнования. Кубинцы уважают его за стремление к миру, он поддерживал и развивал тесные и дружеские отношения между Вооруженными силами России и Кубы», — цитирует Порталя телеканал «Звезда».

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Дипломат также назвал Язова символом дружбы между двумя странами и заверил, что на Кубе его всегда будут помнить как великого друга.

Посол напомнил, что Язов в дни Карибского кризиса вместе с советскими военными защищал национальный суверенитет Кубы от внешних угроз.

Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался в Москве 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Язов родился в 1924 году в тогда еще Омской губернии в крестьянской семье, сообщает телеканал «360». В 1941 году добровольно вступил в Красную армию, не успев окончить среднюю школу. В июне 1942 года окончил Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. В годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. За подвиги был награжден орденом Красной Звезды. После войны продолжил службу.

В январе 1987 года Язов занял должность заместителя министра обороны СССР по кадрам, а в мае того же года возглавил ведомство. В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев присвоил ему звание Маршала Советского Союза. Это стало последним присвоением такого звания в истории СССР. В августе 1991 года Язов ушел в отставку.

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