Умер последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Об этом во вторник, 25 февраля, заявило Министерство обороны России.

«25 февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов», — говорится в сообщении.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, Язов — это знаковая фигура в советской и российской военной школе.

«Будучи министром обороны, Дмитрий Язов сделал многое для мировой безопасности. Именно на конец 1980-х пришлась эпоха стабилизации отношений между СССР и США. Началось ядерное разоружение. Именно Язов выстроил сложную систему контроля за ядерной безопасностью», — рассказал эксперт «Известиям».

В тоже время, по словам военного историка, не все решения Язова в области строительства Вооруженных сил СССР были оправданы.

«Язов во многом «откатил» назад ранее проведенную маршалом Николаем Огарковым (бывшим в 1989-е годы начальником Генштаба) достаточно революционную военную реформу. При Дмитрии Тимофеевиче Вооруженные силы СССР стали более традиционными, таким как были в конце 1970-начале 1980-х годов. В тоже время многие новейшие российские системы вооружения, как «Кинжал», «Посейдон» и «Авангард» начали свое развитие именно во времена Язова. Тогда Минобороны под его руководством поддержало начало работ по этим проектам», — отметил Болтенков.

Язов родился в 1924 году в тогда еще Омской губернии в крестьянской семье. В 1941 году добровольно вступил в Красную армию, не успев окончить среднюю школу. В июне 1942 года окончил Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. В годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. За подвиги был награжден орденом Красной звезды. После войны продолжил службу.

В январе 1987 года Язов занял должность заместителя министра обороны СССР по кадрам, а в мае того же года возглавил ведомство. В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев присвоил ему звание Маршала Советского Союза. Это стало последним присвоением такого звания в истории СССР. В августе 1991 года Язов ушел в отставку.