Умерла старейший математик NASA Кэтрин Джонсон

Администратор NASA Джим Брайденстайн сообщил в Twitter о смерти старейшего математика американского космического агентства Кэтрин Джонсон в возрасте 101 года.

В NASA ученый начала работать в 1953 году.

«NASA глубоко опечалено потерей, мы выражаем наши глубокие соболезнования семье Кэтрин Джонсон. Она помогла нашей стране расширить границы космоса», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 24 февраля.



Кэтрин Джонсон родилась в 1918 году. В 1937 году она была одной из трех первых темнокожих студентов, которые начали учебу в университете Западной Вирджинии. С 1953 года Джонсон начала работать в NASA. В частности, она рассчитала траектории, стартовые окна и пути возврата для полетов космических кораблей «Меркурий» и «Аполлон». Также она производила расчеты для марсианской программы США.

В 2015 году она была награждена Президентской медалью свободы, а затем включена в серию BBC 100 Women.

20 февраля сообщалось, что в США в возрасте 74 лет умер Ларри Теслер, который придумал набор компьютерных функций «вырезать» (Ctrl+x), «копировать» (Ctrl+c) и «вставить» (Ctrl+v).