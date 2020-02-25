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Названа дата похорон маршала Язова

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Похороны маршала Советского Союза Дмитрия Язова пройдут 27 февраля 2020 года. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу будет председателем комиссии по организации похорон. Об этом сообщили во вторник, 25 февраля, в военном ведомстве.

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Родственники приняли решение о погребении Язова на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области.

По словам руководителя аппарата клуба военачальников России Николая Дерябина, прощание с Язовым начнется в тот же день в 10:00 в траурном зале мемориального кладбища, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Язов скончался в Москве 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Шойгу выразил соболезнования родным и близким Язова в связи с его кончиной. Маршал был истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу, всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне, подчеркнул он.

Язов родился в 1924 году в тогда еще Омской губернии в крестьянской семье, сообщается на сайте kp.ru. В 1941 году добровольно вступил в Красную армию, не успев окончить среднюю школу. В июне 1942 года окончил Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. В годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике, блокаде Курляндской группировки германских войск. За подвиги был награжден орденом Красной Звезды. После войны продолжил службу.

В январе 1987 года Язов занял должность заместителя министра обороны СССР по кадрам, а в мае того же года возглавил ведомство. В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев присвоил ему звание Маршала Советского Союза. Это стало последним присвоением такого звания в истории СССР. В августе 1991 года Язов ушел в отставку.

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