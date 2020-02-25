Непокореннный: умер Дмитрий Язов

Последний маршал Советского Союза, последний (фактически, а не по бумагам) министр обороны великой страны, герой войны и участник отчаянной попытки спасти погибающую державу, объявленной после неудачи переворотом. Для характеристики Язова, как персонажа истории России ХХ века, напрашивается штамп «неоднозначный». Но нет — на самом деле он всегда был цельной и непротиворечивой личностью. Честным солдатом, человеком из народа, настоящим защитником Отечества. Сегодня Дмитрия Тимофеевича не стало — «Известия» вспоминают маршала Язова.

Он родился в крестьянской семье 8 ноября 1924 года — в праздничные дни годовщины революции, достижения которой он защищал всю свою жизнь. Приписав себе год возраста, в 17 лет ушел на фронт, не успев закончить и среднюю школу. Орден Красной звезды, врученный Язову в 1945-м был в прямом смысле заслужен кровью. Сражался отважно: два ранения, одно тяжелое — в голову и лицо, при прорыве блокады Ленинграда. Несколько месяцев провел на койке в медсанбате, мог остаться калекой, но чудом остался на двух ногах. В 1943 году, во время прорыва Блокады, его унесли с поля боя ослепшего, снарядом тронуло голову. Но он вернулся на фронт и еще освобождал Прибалтику.

язов Президент России Владимир Путин (слева) поздравляет маршала Советского Союза, экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова с 90-летием, 8 ноября 2014 года Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

После войны старший лейтенант Язов был откомандирован на Курсы усовершенствования офицеров пехоты Красной армии. Уже в 1953 году, в звании майора,

получил, наконец, и свидетельство о среднем образовании после вечерней школы — нередкое в те времена дело среди ветеранов, уходивших на фронт со школьной скамьи.

В 1956-м с золотой медалью закончил Академию имени Фрунзе — теперь уже было ясно, что с армией будет связана вся его жизнь. В 1962 году полковника Язова назначают на должность командира элитного 400-го мотострелкового полка по личному указанию маршала Чуйкова и скрытно перебрасывают на Кубу вместо с вверенным подразделением. В случае открытой агрессии американцев Язов должен был защитить остров Свободы. Обошлось без войны, но грамотно проведенная операция принесла будущему маршалу еще одну высокую награду — орден Красного знамени.

Военный историк Дмитрий Болтенков Будучи министром обороны, Дмитрий Язов сделал многое для мировой безопасности. Именно на конец 1980-х пришлась эпоха стабилизации отношений между СССР и США. Началось ядерное разоружение. Именно Язов выстроил сложную систему контроля за ядерной безопасностью. Многие новейшие российские системы вооружения, как «Кинжал», «Посейдон» и «Авангард», начали свое развитие именно во времена Язова. Тогда Минобороны под его руководством поддержало начало работ по этим проектам

Закончив в 1967 году Военную академию Генерального штаба Язов последовательно двигался по ступеням офицерской карьеры: командир дивизии, командир армии, командующий округом, заместитель министра и, наконец, с 1987 года министр обороны сверхдержавы. С 1990 года — маршал, последний маршал в

истории СССР. По воспоминаниям сослуживцев, он был настоящим фанатиком воинской службы. Дисциплина, придирчивость к мелочам — из этого складывался стиль образцового командира. Язов был настоящим педантом и трудоголиком — и во главе колоссального аппарата не потерялся. А то, что это были не лучшие годы для нашей армии — не его вина. Как и положено настоящему офицеру, он был вне политики и подчинялся руководству страны. Но в 1990 — 91 годах Горбачев стал принимать решения о сокращении армии, практически не советуясь ни со своим министром, ни с Генеральным штабом. И тут Язов позволял себе спорить, доказывать... Почему мы сокращаем войска, а наши стратегические противники — и не думают. Почему идем на односторонние компромиссы? Он задавал эти вопросы мягко. И Горбачев, вероятно, понимал, что другой маршал в такой ситуации был бы резче. Впрочем, он имел все шансы войти в историю как инициатор полномасштабной реформы вооруженных сил — но вновь вмешалась политика.

ЯЗОВ Маршал Советского Союза, министр обороны СССР, член ГКЧП Дмитрий Тимофеевич Язов (в центре) на XXVIII (двадцать восьмом) съезде КПСС в Москве Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Маршал Д. Т. Язов «За все время после того, как был образован ГКЧП, я издал два документа. Первый: привести войска в повышенную боевую готовность. И второй — о том, чтобы вывести войска из Москвы 21 августа. А введены они были по моему устному приказу для охраны объектов, которые подлежало охранять в соответствии с повышенной боевой готовностью. В том числе охраняли Дом Президиума Верховного Совета РСФСР, Гохран. Кстати, ни копейки, ни камушка, ни одного грамма золота не украли»

Сам он политиком никогда не был — честный солдат, «служака» в том похвальном значении слова, практически сведенном на нет сатирическими упражнениями

нескольких поколений российских литераторов. В августе 1991-го он встал, как выяснилось, не на ту сторону конфликта — но, в отличие от своих гражданских коллег по ГКЧП, оказался не готов отдать приказ открыть огонь по мирным людям. Он был солдатом, коммунистом, противником горбачевской «перестройки» — но не убийцей и карателем (каким его неоднократно пытались представить в 1990-е). «Наградой» за честность и преданность долгу для него оказалось обвинение в измене Родине и тюрьма... 498 дней в «Матросской тишине».

язов Дмитрий Тимофеевич Язов, бывший бывший министр обороны СССР, перед зданием суда, процесс по делу ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР), обвиняемый, Верховный суд Российской Федерации Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

В феврале 1994 года Язов вместе с большинством других обвиняемых по делу ГКЧП был амнистирован Государственной думой. Маршал принял амнистию — «иначе обвинили бы, что асфальт танками порушил» — шутил он позднее, но остался несгибаем в своем неприятии людей, разрушивших страну, которую он поклялся защищать:

Автор цитаты «Родину свою я не предавал и до сих пор считаю, что новоогаревский договор был неконституционным. В присяге нет ни слова о президенте — я народу давал клятву»

Народу он оставался верен до последнего. Триумфаторы августа 1991-го понемногу уходили — кто в политическое небытие, кто в вечное. Язов оставался.

Страна понемногу выруливала на новый курс, покончив с национальным унижением «лихих 1990-х». И старого маршала вспомнили. Вспомнили его заслуги перед страной, правопреемницей которой стала современная Россия. Вспомнили и его активную работу в ветеранском движении, его труды на ниве военно-патриотического воспитания молодежи новой России. В 2009-м Язов был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени; совсем недавно министр обороны Сергей Шойгу приколол к маршальскому кителю знак III степени давно заслуженной награды.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ «Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, Дмитрий Тимофеевич всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне.Для всех нас он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну, зарекомендовавшим себя смелым, решительным бойцом, мудрым, ответственным командиром. Недаром он был назначен Министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине»

Соратники Язова уважали. И это не пустые слова. Достаточно вспомнить, что после амнистии он вернулся на почетные должности, был главным военным советником Минобороны, главным военным советником-консультантом начальника академии Генштаба. А уже в весьма преклонном возрасте — генеральным инспектором Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации. В последние годы он высоко оценивал возрождение мощи

нашей армии, ее перевооружение. И, несмотря на возраст и болезни, успел приложить к этому руку

Фото: Министерство обороны/mil.ru Министр обороны России вручил Маршалу Советского Союза Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Ему недавно исполнилось 95. Большой срок, долгий и сложный путь... В этот солнечный февральский день маршала Язова, ветерана Великой Отечественной, солдата Родины не стало. Он прожил жизнь, в которой было немало героических деяний. И, наверно, лишь одна ошибка — но сегодня, с расстояния почти в три десятилетия, она, пожалуй, тоже кажется подвигом.

Похороны маршала СССР Дмитрия Язова пройдут 27 февраля 2020 года. Родственниками принято решение о погребении Дмитрия Тимофеевича на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах Московской области. Председатель комиссии по организации похорон маршала СССР Дмитрия Язова — Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.