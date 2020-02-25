Шойгу выразил соболезнования родным маршала Язова

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким Маршала Советского Союза Дмитрия Язова в связи с его кончиной.

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова», — сказал глава Минобороны.

По его словам, Язов был истинным офицером и настоящим патриотом, преданным воинскому долгу, всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне.

По словам Шойгу, он был и останется человеком-легендой, от начала и до конца прошедшим Великую Отечественную войну.

«Недаром он был назначен министром обороны в сложное для страны время и достойно исполнял обязанности, оставаясь верным своим идеалам и Родине», — подчеркнул Шойгу.

Также глава ведомства отметил высокий вклад Язова в укрепление обороноспособности государства и его непримиримую борьбу с фальсификацией отечественной истории.

Генерал армии в отставке Виктор Ермаков отметил, что жизнь Язова служит примером для всех военных. «Он воевал смело, решительно, и вообще вся его жизнь примером служит для нас всех, и для солдат, и для офицеров, и для генералов», — цитирует его телеканал «Звезда».

Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался в Москве 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Язов родился в 1924 году в тогда еще Омской губернии в крестьянской семье, сообщает телеканал «360». В 1941 году добровольно вступил в Красную армию, не успев окончить среднюю школу. В июне 1942 года окончил Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. В годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. За подвиги был награжден орденом Красной Звезды. После войны продолжил службу.

В январе 1987 года Язов занял должность заместителя министра обороны СССР по кадрам, а в мае того же года возглавил ведомство. В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев присвоил ему звание Маршала Советского Союза. Это стало последним присвоением такого звания в истории СССР. В августе 1991 года Язов ушел в отставку.