Маршала Язова похоронили с воинскими почестями

Последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронили с воинскими почестями в четверг, 27 февраля, на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Гроб доставили из зала для прощаний на кладбище на бронеавтомобиле «Тигр» на орудийном лафете в сопровождении роты почетного караула, сообщает «РИА Новости». Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков передал дочери маршала флаг России, которым был покрыт гроб. Тело было предано земле под артиллерийские залпы.

Проводить Язова в последний путь пришли глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу, заместители министра, члены коллегии военного ведомства и около 1,5 тыс. человек — родственники, друзья, сослуживцы и ученики, уточняет телеканал «360».

На церемонии Шойгу отметил, что Язов был человеком, всегда остававшимся преданным своему делу и стране. Также он выразил мнение, что последний маршал СССР вошел в историю своей страны. «Сегодня это можно с уверенностью сказать, во всяком случае, я убежден в этом абсолютно», — цитирует министра обороны сайт aif.ru.

Посол Республики Куба в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь заявил, что Язов был близким другом кубинского народа.

Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов скончался в Москве 25 февраля на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Язов родился в 1924 году в тогда еще Омской губернии в крестьянской семье. В 1941 году добровольно вступил в Красную армию, не успев окончить среднюю школу. В июне 1942 года окончил Московское Краснознаменное пехотное училище имени Верховного Совета РСФСР. В годы Великой Отечественной войны участвовал в обороне Ленинграда, в наступательных операциях в Прибалтике, в блокаде Курляндской группировки германских войск. За подвиги был награжден орденом Красной Звезды. После войны продолжил службу.

В январе 1987 года Язов занял должность заместителя министра обороны СССР по кадрам, а в мае того же года возглавил ведомство. В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев присвоил ему звание маршала Советского Союза. Это стало последним присвоением такого звания в истории СССР. В августе 1991 года Язов ушел в отставку.