Умер герой СССР Михаил Булатов

Герой Советского Союза, который в одиночку разминировал проход для советских танков под Кенигсбергом (нынешний Калининград), участник битвы на Курской дуге Михаил Булатов умер в возрасте 95 лет. Об этом рассказали ТАСС во вторник, 3 марта, в пресс-службе администрации Курской области.

«Тяжелая утрата. Умер Герой Советского Союза Михаил Булатов», — сказали в пресс-службе, выразив соболезнования родным и близким.

Курский губернатор Роман Старовойт назвал Булатова гордостью области «настоящим патриотом», который сделал вс, чтобы передать любовь к Родине молодому поколению. «Ушел из жизни человек, чьим мужеством и доблестью проложена дорога к свободе, к спокойной, мирной жизни», — написал чиновник на своей странице во «ВКонтакте».

Булатов родился в 1924 году в Челябинской области, окончил пехотное училище и был направлен в 1943 году на фронт в 235-ю стрелковую дивизию, саперный батальон. Участвовал в битве на Курской дуге. При штурме Кенигсберга под огнем противника обезвредил 24 немецких фугаса, которые перекрывали дорогу. Таким образом у советских танков и самоходных орудий появилась возможность выйти на окраину города. В 1945 году за действия в Восточной Пруссии Булатову было присвоено звание Героя Советского Союза, в 2005 году — Почетного гражданина Курска. За участие в Курской битве был награжден орденом Красной Звезды.