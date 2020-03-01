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Умерла народная артистка России Мария Антонова

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Фото: youtube.com
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Народная артистка России и республики Мордовия певица Мария Антонова умерла после продолжительной болезни в возрасте 93 лет. Об этом 1 марта рассказала министр культуры Мордовии Светлана Баулина.

«К сожалению, Мария Антонова скончалась. Мы сегодня утром были в ее доме, разговаривали с дочерью. Сегодня занимались организацией похорон, прощание состоится 3 марта в Русском драматическом театре с 09:00 до 11:00. Потом будет митинг, в 11:30 — отпевание в кафедральном соборе святого праведного воина Феодора Ушакова», — сообщила она ТАСС.

По словам Баулиной, Антонова в последнее время болела, но «всегда приветливо встречала гостей», интересовалась общественной жизнью и культурой.

Мария Антонова родилась в Мордовии в 1936 году. Песня «Умарина» в ее исполнении стала визитной карточкой республики. Она была солисткой ансамбля песни и танца «Умарина» и Мордовской государственной филармонии. С 1996 года в республике проводится фестиваль-конкурс исполнителей народной песни ее имени.

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