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Умер чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

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Фото: ВелоРайдер.ru/velorider.ru
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Чемпион мира 1981 года в групповой велогонке Андрей Ведерников скончался на 61-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано 29 февраля на сайте Федерации велосипедного спорта России.

«Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Андрея Георгиевича», — говорится в сообщении.

Обстоятельства его смерти не сообщаются.

Ведерников стал первым советским чемпионом мира в велоспорте на шоссе. Кроме того, он становился победителем гонок Vuelta Mexico Telmex, «Тур Словакии» и пятикратным чемпионом СССР.

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