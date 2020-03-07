Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия. Об этом сообщил его брат-близнец Питер.

Причины смерти актера пока неизвестны. По некоторым данным, он умер во сне, передает «Газета.ру».

Последняя запись в Instagram Пола появилась за несколько дней до смерти.

Дэвид и Питер Пол родились 8 марта 1957 года в Коннектикуте. С юности занимались бодибилдингом и даже открыли собственный спортзал, однако позже оставили его ради переезда в Калифорнию. В 1980-х годах начали сниматься в кино. Самым популярным стал фильм «Няньки» (1994), также они снялись в фильмах «Прирожденные убийцы» и «Рыцарь дорог». Дэвид Пол, помимо актерства, профессионально занимался фотографией, а также писал стихи и песни.