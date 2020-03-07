Убегавший от полиции итальянский арбитр погиб под колесами поезда

Итальянский футбольный арбитр Антонио Мартиньелло погиб, попав под поезд. Об этом 6 марта сообщило издание ll Resto del Carlino.

Собеседник издания рассказал, что 31-летний судья находился под домашним арестом в городе Порто-Потенца-Пичена по обвинению в преследовании бывшей девушки, однако нарушил условия содержания под стражей.

На следующий день сотрудники полиции пришли арестовать Мартиньелло и доставить его в тюрьму. Сначала арбитр забаррикадировался у себя в доме, но когда правоохранители вместе с пожарными проникли в жилище, убежал через окно.

Позже полицейские обнаружили его мертвым на железнодорожных путях — он погиб, попав под поезд.

В ноябре 18-летняя чемпионка Украины по боксу и член молодежной сборной страны Амина Булах погибла под колесами поезда. Спортсменка переходила пути в наушниках и не заметила приближающийся состав.