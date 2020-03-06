Пловец-паралимпиец Макаров умер в возрасте 23 лет

Российский пловец, член сборной команды России по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров умер на 24-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России.

О причинах смерти спортсмена официально не сообщается, но портал «ПростоПроСпорт» пишет, что 23-летний пловец насмерть разбился в ДТП 5 марта, когда направлялся на машине в Новосибирск. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством, из-за чего автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. 21-летний пассажир погибшего спортсмена был госпитализирован.

Макаров завоевал три золотые медали на ЧМ-2019 года в Лондоне. Также он должен был участвовать в Паралимпиаде-2020 в Токио, пишет «Федеральное агентство новостей».

В комитете подчеркнули, что Макаров был «примером мужества, упорства и воли к победе», а также выразили соболезнования близким и коллегам погибшего, отмечает телеканал «Звезда». Кроме этого, отмечается, что юного спортсмена будет не хватать и что пловец внес «большой личный вклад в повышение престижа отечественного паралимпизма», пишет сайт kp.ru.