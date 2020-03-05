В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области. Следственные органы возбудили уголовное дело, говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг, 5 марта.

Авария произошла днем на 257-м километре трассы Орел–Тамбов в Задонском районе. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем «Лада Ларгус», в котором находились четверо сотрудников исправительных учреждений УФСИН России по Липецкой области. Три человека погибли на месте, один госпитализирован. Пострадал и водитель грузовика.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«Оперуполномоченные находились при исполнении служебных обязанностей и направлялись из Ельца в Липецк», — отметили в следственном ведомстве.

2 марта в Рязанской области два человека погибли при столкновении отечественных легковушек. Авария произошла на автодороге Калуга–Тула–Михайлов–Рязань.