Два человека погибли в ДТП в Рязанской области

В Рязанской области два человека погибли при столкновении автомобилей. По факту произошедшего проводится проверка.

Авария произошла на автодороге Калуга–Тула–Михайлов–Рязань. По данным Госавтоинспекции, 65-летний мужчина за рулем автомобиля LADA Priora при движении в сторону Михайлова допустил столкновение с машиной LADA Kalina, которой управлял 21-летний рязанец. Оба водителя скончались на месте происшествия. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Пассажиру второго автомобиля потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех легковых автомобилей в Подмосковье на трассе М-9 «Балтия» погибли два человека. Еще двое пострадали.