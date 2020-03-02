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Два человека погибли в ДТП в Рязанской области

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В Рязанской области два человека погибли при столкновении автомобилей. По факту произошедшего проводится проверка.

Авария произошла на автодороге Калуга–Тула–Михайлов–Рязань. По данным Госавтоинспекции, 65-летний мужчина за рулем автомобиля LADA Priora при движении в сторону Михайлова допустил столкновение с машиной LADA Kalina, которой управлял 21-летний рязанец. Оба водителя скончались на месте происшествия. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Пассажиру второго автомобиля потребовалась медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения трех легковых автомобилей в Подмосковье на трассе М-9 «Балтия» погибли два человека. Еще двое пострадали.

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