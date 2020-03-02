Грузовик врезался в школьный автобус в Башкирии

ДТП с участием грузовика и школьного автобуса произошло в Башкирии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил глава пресс-службы МВД по региону Максим Родионов.

Большегруз врезался в припаркованный на 48 километре дороги Киргиз-Мияки–Чишмы школьный автобус. В его салоне находились 10 детей, они не пострадали. «Автомашины получили механические повреждения», — цитирует представителя полиции «РИА Новости».

По словам источника в правоохранительных органах, в результате аварии пострадал один взрослый.

20 февраля в Краснодарском крае два человека получили травмы в результате ДТП со школьным автобусом. Он не предоставил преимущество в движении легковушке.