Прямой эфир

Таксист насмерть сбил двух человек во Владимире

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель такси сбил двух человек во Владимире, пострадавшие скончались. Об этом сообщили в областном УМВД 2 марта.

Инцидент произошел во вторник около 06:15 мск. За рулем иномарки находился местный житель 1987 года рождения. Погибшие — мужчина и женщина, предположительно, пенсионеры — переходили дорогу в неположенном месте.

По данным сайта kp.ru, неподалеку от места происшествия есть подземный переход. Иномарка двигалась на большой скорости. В результате ДТП на участке дороги образовался затор, сбилось расписание городских автобусов.

По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет ТАСС.

Ранее в этот день во Владимирской области столкнулись микроавтобус и фура. ДТП произошло неподалеку от города Гороховца. В результате аварии один человек погиб, 16 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водитель инкассаторской машины умер за рулем в Подмосковье
Три человека пострадали в результате столкновения такси с тремя автомобилями в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020