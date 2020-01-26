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Британский футболист скончался накануне матча

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Фото: twitter.com
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25-летний футболист британского клуба «Мэтлок Тауна» Джордан Синнот скончался из-за полученных в драке травм накануне матча, сообщила 25 января газета The Sun.

Полузащитник был обнаружен без сознания на рыночной площади в Ретфорде. По данным полиции, спортсмен пострадал в драке с участием восьми мужчин и одной женщины.

Синнот был доставлен в реанимацию с подозрением на перелом черепа. Несмотря на усилия врачей, футболист умер. По подозрению в нанесении тяжелых травм задержан 27-летний участник драки. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Синнот выступал в «Мэтлок Таун» на правах аренды. Клуб представляет восьмой по силе дивизион чемпионата Англии.

В сентябре сообщалось, что бывший полузащитник ФК «Зенит» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен умер в возрасте 43 лет.

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