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Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

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Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов
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Бывший полузащитник ФК «Зенит» и сборной Нидерландов Фернандо Риксен умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды в среду, 18 сентября.

«Сегодня утром не стало Фернандо Риксена», — говорится в сообщении в Twitter клуба.

Игрок ушел из жизни в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию, отмечает ТАСС.

Около шести лет назад у Риксена выявили неизлечимое заболевание центральной нервной системы — боковой амиотрофический склероз. Спортсмен потерял возможность говорить и вынужден был общаться с окружающими при помощи устройства, которое синтезирует речь.

Фернандо Риксен играл за «Зенит» с 2006 по 2009 год, пишет «Газета.ру». Вместе с клубом он стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. До этого шесть лет своей карьеры он посвятил команде «Рейнджерс» из шотландского Глазго, а также прошел 12 матчей в составе национальной сборной Нидерландов.

Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием «Дух бойца», а спустя год был введен в Зал славы шотландского клуба «Рейнджерс».

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