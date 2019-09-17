Умер хоровой дирижер Валерий Успенский

Народный артист России, дирижер Валерий Успенский умер в возрасте 80 лет во вторник, 17 сентября, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории, где он почти 40 лет был заведующим кафедрой хорового дирижирования.

«Информации о прощании будет размещена позднее», — сказали телеканалу «78» в учебном заведении.

Других подробностей не сообщается.

Успенкий окончил Ленинградскую консерваторию в 1960 году и стал работать главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ. Впоследствии был дирижером хабаровского Академического хора, руководил детским хором Ленинградского радио и телевидения и другими.

Гастролировал со студенческим хором за рубежом, а также в течение последних лет он вел мастер-классы с коллективами из разных стран, в частности голландским хором Высшей школы музыки Энсхеде и хором Таусонского Университета (США).