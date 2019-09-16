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Актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» умер от рака

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Фото: instagram.com/realbrianturk
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Американский актер, известный по роли в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», Брайан Терк умер на 50-м году жизни, пишет The Sun в понедельник, 16 сентября.

По информации таблоида, более года назад у него диагностировали онкологическое заболевание. Друзья и коллеги Терка создали специальный фонд помощи для него и его семьи, но вылечиться актер так и не смог.

У артиста остались жена и восьмилетний сын.

Помимо сериала, Брайан Терк также снялся в десятках фильмов, где чаще всего играл эпизодические роли или роли второго плана. Среди его работ — участие в картинах «Парк юрского периода: Затерянный мир», «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе», «Американский пирог 2».

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