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Актер Александр Балуев попал в больницу

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Российский актер театра и кино Александр Балуев попал в одну из больниц в Москве, сообщает РЕН ТВ в субботу, 14 сентября.

По информации телеканала, у артиста начались проблемы со здоровьем, из-за чего ему потребовалось полное обследование. В итоге врачи решили провести Балуеву операцию.

Сейчас артист чувствует себя хорошо.

Александр Балуев известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Никогда не разговаривайте с неизвестными», «Антикиллер», «Благословите женщину», а также сериалам «Каменская», «Маросейка, 12» и другим.

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