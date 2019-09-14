Актер Александр Балуев попал в больницу

Российский актер театра и кино Александр Балуев попал в одну из больниц в Москве, сообщает РЕН ТВ в субботу, 14 сентября.

По информации телеканала, у артиста начались проблемы со здоровьем, из-за чего ему потребовалось полное обследование. В итоге врачи решили провести Балуеву операцию.

Сейчас артист чувствует себя хорошо.

Александр Балуев известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Никогда не разговаривайте с неизвестными», «Антикиллер», «Благословите женщину», а также сериалам «Каменская», «Маросейка, 12» и другим.