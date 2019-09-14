Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление

Нейрохирург Александр Тушев оценил шансы на выздоровление звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениями СМИ, последняя стадия опухоли головного мозга.

«Есть разные степени злокачественности опухоли головного мозга. Но если она сопровождается отеком, то это означает, что у человека уже третья или четвертая стадия», — сказал врач в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, «прогнозы неутешительные» и только только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. К тому же, вылечить полностью опухоль нельзя, добавил медик.

Как отмечает нейрохирург, средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года.

Ранее 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, звезда сериала актриса и ее супруг фигурист Петр Чернышев узнали о болезни около года назад после рождения их общей дочери Милы. После этого артистка уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

В тот же день РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что «медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки». По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции — «в таком ее состоянии это может быть опасно».