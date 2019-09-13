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Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому, сообщил телеканал РЕН ТВ. По данным журналистов, медики были вынуждены это сделать из-за крайне тяжелого состояния артистки.

Отмечается, что сейчас врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Всё еще решается вопрос о проведении Заворотнюк операции, однако в таком состоянии это может быть опасно.

Ранее 13 сентября СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным журналистов, сейчас актриса находится в реанимации в одной из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. При этом ее концертный директор опроверг эту информацию.

По данным источников, звезда сериала «Моя прекрасная няня» и ее супруг фигурист Петр Чернышев узнали о болезни год назад после рождения их общей дочери Милы. После этого артистка уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

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