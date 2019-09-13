СМИ сообщили о вызове скорой Заворотнюк из-за сильных головных болей

Летом 2019 года в дом актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино вызывали бригаду «скорой помощи» из-за жалоб на сильные головные боли, пишет mk.ru.

По данным издания, врачей вызывали на имя директора актрисы Марины Потаповой, чтобы не вызывать подозрений.

Ранее 13 сентября СМИ сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. Отмечалось, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» и ее супруг фигурист Петр Чернышев узнали о болезни год назад после рождения их общей дочери Милы. После этого артистка уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

По данным журналистов сейчас Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. При этом ее концертный директор опроверг эту информацию. По его словам, Заворотнюк готовится сделать заявление о состоянии своего здоровья на одном из центральных телеканалов.