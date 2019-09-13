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СМИ сообщили об отеке мозга у Заворотнюк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Отек мозга начался у актрисы Анастасии Заворотнюк на фоне тяжелой болезни. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщают СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash. Официального подтверждения этого диагноза нет.

По последней информации, врачи диагностировали у артистки последнюю стадию опухоли мозга.

По информации издания, звезда сериала «Моя прекрасная няня» и ее супруг фигурист Петр Чернышев узнали о болезни год назад после рождения их общей дочери Милы. Артистка уехала в Европу на лечение.

По некоторым данным, Заворотнюк госпитализировали более двух недель назад после возвращения из Польши, передает НСН.

Директор актрисы Марина Потапова отказалась озвучить какие-либо подробности о ее здоровье.

Ранее в этот же день сообщалось, что сейчас Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. В последние часы состояние здоровья Анастасии резко ухудшилось. Она под круглосуточным наблюдением врачей.

В последнее время артистка сильно поправилась и с трудом ходила, пишет сайт kp.ru.

7 сентября концертный директор актрисы Стас Христов сообщил, что Заворотнюк готовится сделать заявление о состоянии своего здоровья на одном из центральных телеканалов.

В свое время диагноз глиобластома был поставлен певице Жанне Фриске.

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