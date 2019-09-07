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Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк готовится сделать заявление о состоянии своего здоровья на одном из центральных телеканалов. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил портал Nation News со ссылкой на ее концертного директора Стаса Христова.

«Настя выйдет и расскажет всё по одному из центральных телеканалов: это будет либо «Россия 1», либо НТВ», — цитирует его издание.

Издание отмечает, что Заворотнюк отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях.

Кроме того, на связь с почитателями не выходит и ее супруг, фигурист Петр Чернышев.

При этом ходят упорные слухи, что после рождения третьего ребенка у Заворотнюк обнаружили рак мозга.

23 августа Христов опроверг слухи о раке мозга у актрисы. Тогда он заявил, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.

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