Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.

«С Настей всё нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, она здорова», — сказал он журналистам РЕН ТВ.

Христов отметил, что не знает, откуда СМИ взяли такую информацию.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга. Отмечалось, что из-за болезни отменила все свои спектакли и перестала выходить в свет. Как отмечает телеканал «Звезда», в Петербурге 8 августа в спектакле «Все мужчины делают это» вместо Заворотнюк на сцену вышла Ирина Сотикова.

В октябре 2018 года Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Она родила дочь Милу от своего мужа, фигуриста Петра Чернышева. У Заворотнюк уже есть двое детей от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — 22-летняя Анна и 18-летний Майкл. Замуж за Чернышева артистка вышла в 2008 году.