Армена Джигарханяна выписали из больницы
Народный артист России Армен Джигарханян выписался из больницы. Об этом 20 августа «РИА Новости» рассказал друг актера Артур Согомонян.
По его словам, Джигарханян чувствует себя хорошо и в ближайшие дни намерен поехать в театр. Ранее Согомонян рассказал, что 83-летний народный артист СССР проходит профилактическое лечение, пишет НСН.
Здоровье Джигарханяна ухудшилось осенью 2017 года, тогда же он заявил, что его жена Виталина Цымбалюк-Романовская «причинила ему много боли». Тогда он заявил, что жена «вела себя гнусно» и обвинил ее в кражах, сообщает «Федеральное агентство новостей». Супруги вскоре после этого развелись, Цымбалюк суд приговорил к 200 часам обязательных работ и штрафу по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Джигарханян, как напоминает телеканал «360», является одним из самых снимаемых советских и российских актеров — в его фильмографии свыше 250 полнометражных лент и телевизионных сериалов.
О том, что народный артист СССР Армен Джигарханян попал в больницу, стало известно 14 августа.