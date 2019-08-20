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Армена Джигарханяна выписали из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Народный артист России Армен Джигарханян выписался из больницы. Об этом 20 августа «РИА Новости» рассказал друг актера Артур Согомонян.

По его словам, Джигарханян чувствует себя хорошо и в ближайшие дни намерен поехать в театр. Ранее Согомонян рассказал, что 83-летний народный артист СССР проходит профилактическое лечение, пишет НСН.

Здоровье Джигарханяна ухудшилось осенью 2017 года, тогда же он заявил, что его жена Виталина Цымбалюк-Романовская «причинила ему много боли». Тогда он заявил, что жена «вела себя гнусно» и обвинил ее в кражах, сообщает «Федеральное агентство новостей». Супруги вскоре после этого развелись, Цымбалюк суд приговорил к 200 часам обязательных работ и штрафу по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Джигарханян, как напоминает телеканал «360», является одним из самых снимаемых советских и российских актеров — в его фильмографии свыше 250 полнометражных лент и телевизионных сериалов.

О том, что народный артист СССР Армен Джигарханян попал в больницу, стало известно 14 августа.

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