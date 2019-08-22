Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла госпитализацию актрисы

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной актриса Мария Шукшина опровергла сообщения о сердечном приступе у своей матери.

«Хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, я всегда рядом, все живы и здоровы, чего и всем желаем», — написала Мария Шукшина в Instagram 22 августа.

Ранее в СМИ появилась информация, что народной артистке РСФСР стало плохо на отдыхе в Болгарии, пишет сайт телеканала РЕН ТВ. При этом, как пишет «Газета.ру», супруг артистки продюсер Бари Алибасов вылететь к ней не смог из-за того, что у него нет загранпаспорта.

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах, в том числе «12 стульев», «Хождение по мукам», «Петербургские тайны» и многих других. В 2018 году она в пятый раз вышла замуж, ее избранником стал 72-летний Алибасов.