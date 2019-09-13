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СМИ сообщили о переводе Заворотнюк в реанимацию

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 13 сентября, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-каналы.

Утверждается, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» была госпитализирована более двух недель назад после возвращения из Польши. В ночь на пятницу ей резко стало хуже, из-за чего ее перевели в реанимацию.

По данным СМИ, в Польше Заворотнюк также проходила лечение. Каким недугом страдает актриса, не сообщается. Официального подтверждения информации нет.

Ранее журнал «Тайны звезд» сообщил, что у 48-летней Заворотнюк диагностировали рак мозга, из-за чего актриса была вынуждена отменить все спектакли со своим участием и перестала выходить в свет.

Информацию опровергла директор актрисы Марина Потапова, а концертный директор Стас Христов заявил, что в скором времени Заворотнюк публично сделает заявление о своем здоровье. Однако пока артистка хранит молчание.

В сентябре знакомый мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышёва также опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По его словам, Заворотнюк находится в депрессии из-за лишних килограммов, которые она набрала во время беременности.

Заворотнюк стала мамой в третий раз в октябре 2018 года. Она родила дочь Милу от Петра Чернышёва. У актрисы уже есть двое детей от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — 22-летняя Анна и 18-летний Майкл.

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