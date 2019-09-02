Тендер от рака: больницы удвоили траты на лекарства для онкобольных

Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных. В первом полугодии 2019-го лечебные учреждения приобрели противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов на 35,9 млрд рублей. Год назад в тот же период расходы на них составляли 17,7 млрд, зафиксировали аналитики DSM Group. Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что рост финансирования благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» в целом улучшает ситуацию, однако лекарств всё еще хватает не всем больным. Кроме того, вызывает тревогу сокращение трат на покупку всех остальных категорий препаратов.

Согласно данным госпитального аудита фармрынка России, который провела DSM Group, в натуральном выражении объем госзакупок противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов вырос не так сильно, как в денежном: на 32%, до 6 млн упаковок в первом полугодии. При этом средняя ее стоимость значительно выросла: с 3,9 тыс. рублей в прошлом году до 6 тыс. рублей в нынешнем. По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей). Аналитики DSM Group связывают увеличение продаж противоопухолевых препаратов в больницы с реализацией национальной онкологической программы.

Этот тезис «Известиям» подтвердили в пресс-службе Минздрава. С января 2019 года началась реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», напомнили чиновники. Его цель — снижение смертности до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (в 2018-м показатель составлял 203 случая).

Федеральный проект предусматривает в том числе финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. На эти цели предусмотрено дополнительное выделение средств на оплату медицинской помощи таким пациентам в размере 70 млрд рублей в 2019 году (750 млрд рублей на период 2019–2024 годов), отметили в Минздраве. В ведомстве считают, что эта сумма позволит обеспечить выполнение клинических рекомендаций по лечению злокачественных новообразований для всех нуждающихся больных, в том числе инновационными препаратами, которые вошли в список ЖНВЛП.

Если же рассматривать данные о госзакупках препаратов всех остальных категорий (за исключением онкологических), то они сократились на 4% в денежном выражении, до 74,5 млрд рублей, и на 3,5% в натуральном выражении, до 354,8 млн упаковок. Так, на 27,4% сократились траты на средства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, на 20,5% — на лекарства от паразитов, инсектициды и репелленты, на 15,6% — на лекарства от заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ.

Вероятно, региональные власти перегружены проведением тендеров на онкологические препараты, на закупку которых спущено значительное федеральное финансирование, и поэтому проводить конкурсы по другим лекарствам просто не успевают, предположил завлабораторией оценки технологий в здравоохранении Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Виталий Омельяновский.

Что касается лечения онкологических пациентов, ситуация с доступностью лекарств для них улучшается, сказал «Известиям» член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин.

— Химиотерапевтическая служба работает на максимуме пропускной способности. Это далеко от идеала, но сделать больше курсов лечения сейчас нельзя –— вопрос в первую очередь не в деньгах, а в нехватке кадров, — пояснил эксперт.

Он добавил, что теперь для больных закупаются более эффективные (и более дорогие) препараты, но медики всё еще вынуждены отбирать «наиболее перспективных» пациентов для назначения химиотерапии.

— Раньше я видел цифры, что, например, среди больных раком легкого на четвертой стадии химиотерапию получали 8% пациентов, а она нужна примерно 70%. Сейчас всё гораздо лучше. Это по моим ощущениям, официальной статистики нет, — сказал Алексей Трякин.

При этом онкопациенты по-прежнему сталкиваются с трудностями при получении лекарств в таблетках, рассказал специалист. Они стоят достаточно дорого, но под льготное обеспечение за счет государства попадают не все больные. На местах зачастую решают проблему так: пациента «прописывают» в стационаре, учреждение покупает на него таблетки, а больной, фактически живущий дома, каждый день приходит их принимать в течение примерно двух лет.

Сейчас онкология — вторая в стране причина смертей после сердечно-сосудистых заболеваний. По данным Росстата, в прошлом году рак унес жизни 294 тыс. человек.