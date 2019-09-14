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Пригожин оценил данные о госпитализации Заворотнюк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию об экстренной госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк.

В разговоре с RT он подчеркнул, что ему бы «не хотелось верить» в сообщения о тяжелом состоянии артистки.

При этом Пригожин добавил, что «если это правда, мы будем молить всевышнего, чтобы она выкарабкалась».

13 сентября РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что «медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки».

По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции — «в таком ее состоянии это может быть опасно».

Ранее стало известно, что Заворотнюк попала в тяжелом состоянии в реанимацию. У звезды сериала «Моя прекрасная няня» якобы диагностировали рак мозга.

Она была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши. В ночь на 13 сентября Заворотнюк якобы стало хуже и ее перевели в реанимацию.

При этом представитель артистки Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации «бредом».

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