Пригожин оценил данные о госпитализации Заворотнюк

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию об экстренной госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк.

В разговоре с RT он подчеркнул, что ему бы «не хотелось верить» в сообщения о тяжелом состоянии артистки.

При этом Пригожин добавил, что «если это правда, мы будем молить всевышнего, чтобы она выкарабкалась».

13 сентября РЕН ТВ сообщил, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Отмечалось, что «медики пошли на этот шаг из-за крайне тяжелого состояния артистки».

По данным телеканала, врачи прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции — «в таком ее состоянии это может быть опасно».

Ранее стало известно, что Заворотнюк попала в тяжелом состоянии в реанимацию. У звезды сериала «Моя прекрасная няня» якобы диагностировали рак мозга.

Она была госпитализирована две недели назад после возвращения из Польши. В ночь на 13 сентября Заворотнюк якобы стало хуже и ее перевели в реанимацию.

При этом представитель артистки Стас Христов заявил, что получил от актрисы сообщение, в котором она назвала информацию о своей госпитализации «бредом».