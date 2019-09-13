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Актриса Заворотнюк не пришла открытие магазина дочери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о ее болезни не пришла на открытие магазина своей дочери. Как сообщает газета «Комсомольская правда», мероприятие состоялось в четверг, 12 сентября в Москве.

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Ранее появилась информация, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали онкологическое заболевание. Отмечалось, что Заворотнюк отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях.

Концертный директор артистки Стас Христов заявил, что с ней «все нормально». Позднее он рассказал, что в ближайшее время актриса сделает заявление о состоянии своего здоровья.

Сама Заворотнюк отказалась от комментариев. Но при этом отметила, что сейчас не может участвовать ни в каких мероприятиях. В то же время знакомый семьи Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы, но рассказал о депрессии.

В октябре 2018 года актриса в третий раз стала матерью. Она родила дочь от фигуриста Петра Чернышева. У Заворотнюк уже есть двое детей от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — 22-летняя Анна и 18-летний Майкл.

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