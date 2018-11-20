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«Жалость к себе — неконструктивное чувство»

Певица Анастейша — о скрытых эмоциях, победе над болезнью и жертвах ради музыки
Фото: BERIN ART
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«Жалость к себе — неконструктивное чувство»
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2018-11-18 17:54:58
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В рамках мирового тура в поддержку нового альбома в Москву приехала певица Анастейша. 21 ноября «маленькая женщина с большим голосом», как называют ее в мире музыки, даст сольный концерт, а накануне она ответила на вопросы «Известий».

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— Вы не первый раз приезжаете в Россию. За что вы любите нашу страну?

— В России мне всегда очень здорово — великолепные поклонники, к тому же это прекрасное место. В прошлый раз, когда я была здесь, отправилась на прогулку по Красной площади. Я была восхищена и поражена, какая же красота вокруг. Была счастлива воочию увидеть всю эту многовековую историю и наслаждаться потрясающей атмосферой. Бесконечно рада вновь вернуться сюда.

— Продажи ваших альбомов превысили 50 млн экземпляров. Возможно, это устаревшие данные. Вы ведете статистику?

— Боюсь, это прозвучит невероятно, но я никогда не сосредотачивалась на статистике продаж. Информация о том, сколько миллионов пластинок было продано, не была моим драйвером в том, чему я посвятила свою жизнь. Я просто пишу музыку, исполняю ее, и похоже, она даже нравится людям. А миллионы... Пусть их считают те, кому это интересно.

анастейша
Певица Анастейша
Фото: Global Look Press/Dirk Pagels

— Недавно вышедший альбом Evolution вы создавали вместе с шведским автором Андерсом Багге. Он очень избирателен в выборе партнеров. В его послужном списке песни для Мадонны, Джанет Джексон, Селин Дион, Сантаны. А как вы начали с ним сотрудничать?

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— Мы с Андерсом Багге — давние друзья. Поэтому вопрос записи совместного диска был делом времени. Я не могу вспомнить точно, как именно родилась мысль о совместном проекте, но, думаю, мы оба сказали что-то вроде: «О Боже, давай просто сделаем это!» Ну, а потом я прилетела в Стокгольм, где долгое время в тесном сотрудничестве с Андерсом на его студии создавался Evolution. Багге — один из самых талантливых музыкантов, и записывать альбом с ним было настоящей творческой удачей. Для меня этот человек и соавтор, и вдохновитель.

— Если уж мы заговорили о вдохновении, правда ли, что в трудную минуту оно посещает вас с удвоенной силой?

— Иногда находишь его в сложном периоде своей жизни, а порой и в период счастья. Тебя может вдохновить что-то обыденное — окружающие вещи, люди, события. Случается и такое, что вдохновение приходит в самые странные и неподходящие для творчества моменты. Например, когда ты управляешь машиной на автобане или же отправляешься за покупками в торговый центр. В этом-то и фокус — ты никогда не сможешь заставить себя испытать прилив вдохновения в нужное для тебя время. По крайней мере, у меня оно по расписанию не приходит.

анастейша
Певица Анастейша
Фото: Global Look Press/Ralle/face to face

— Вы считаете, что современная музыка — мир мужчин. В подтверждение этому в 2012 году вышел ваш альбом It's a Man's World. На нем перепетые вами хиты U2, AC/DC, Led Zeppelin, Bon Jovi. Может, стоит доказать, что музыка — все-таки женский мир, и спеть вместе с Селин Дион, Мадонной, Шер?

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— О, определенно вы предложили отличную идею. Я пела с Селин Дион и Шер раньше, но, возможно, стоит задуматься и записать женский альбом. Было бы довольно забавно. К тому же мне очень нравится записывать каверы популярных песен.

— Есть ли у вас предпочтения среди молодых исполнительниц?

— Есть. Посмотрите на Ариану Гранде (ей 25 лет), Тейлор Свифт (28), Адель (30) — они грандиозные исполнительницы. Несмотря на возраст, именно они двигают нас, музыкантов, вперед. Это честь — одновременно с ними быть частью большой индустрии.

— Существует ли дружба между коллегами по поп-цеху или это только соперничество?

— Конечно, дружба есть. Несмотря на то что все занимаются своими проектами и карьерой, всегда между людьми присутствует взаимоуважение и признание достижений друг друга.

— Не стану сомневаться в ваших словах. Готовы ли вы ради личного счастья пожертвовать карьерой?

— Не думаю, что мне когда-нибудь придется принимать такое решение. Моя работа делает меня счастливой, и за это я ей очень благодарна. Сейчас мне ничего не хотелось бы менять.

анастейша
Певица Анастейша
Фото: Global Look Press/Kurt Piles/Imago/Wien

— Дважды врачи ставили вам серьезный онкологический диагноз. Вы победили болезнь и организовали фонд, помогающий женщинам в борьбе с раком груди. Чем ваш фонд отличается от уже существующих?

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— Я не утверждаю, что мой фонд абсолютно другой. Что касается факта существования многих благотворительных организаций, занимающихся помощью в решении той же проблемы, думаю, чем больше их, тем лучше. В конечном итоге мы все медленно, но верно идем к общей и главной для всех цели — найти лекарство от такой страшной и непредсказуемой болезни, как рак.

— На вашем сайте написано, что вы знаете рецепт, как не сдаваться, не прогибаться под тяжестью обстоятельств. Поделитесь, как вам это удавалось?

— Когда на меня свалилась болезнь, а следом и другие проблемы, мне помогала невероятная поддержка моей семьи, друзей и поклонников. Они окружили меня заботой. Я знала, что вместе с ними смогу пройти через всё. Именно эта позитивная мысль — «ты сможешь» — дарила мне надежду даже в самые нелегкие моменты. И такой настрой действительно помог.

— Вы пережили двойную мастэктомию. Как вы отнеслись к тому, что Анджелина Джоли, будучи здоровой, решила сделать такую же операцию, чтобы обезопасить себя радикально?

— Думаю, Анджелина Джоли — очень храбрая девушка, раз смогла пойти на такую операцию. Ведь от такого рода онкологического заболевания умерла ее матьМногие женщины сталкиваются с проблемой принятия подобного решения, но не все готовы к нему. Энджи смогла не только его принять, но и публично рассказать о нем, несмотря на то что эта история очень личная. Она понимала, что ее поступок будет примером для многих женщин.

анастейша
Певица Анастейша
Фото: Global Look Press/STAR-MEDIA

— Ваши песни о том, что нужно быть сильнее, выносливее. А вы часто плачете?

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— Мы все иногда даем волю эмоциям. Что поделать, порой трудно совладать с собой.

— Наверняка были минуты, когда вы жалели себя...

— Нет, жалость — совсем неконструктивное чувство, но, если мы сами себя не пожалеем, кто еще это сделает? К сожалению, мы не можем постоянно скрывать свои чувства — ведь запирать их в себе, не давать возможности выплеснуться, значит, создавать себе еще большие проблемы. 

— Вы когда-нибудь думали о смерти?

— Я бы солгала, если бы сказала «нет». Борьба с онкологическим заболеванием очень сильно повлияла на меня. Рак влезает в твою голову, и ты думаешь о смерти. Но если говорить о том, не посещают ли меня подобные мысли сейчас, то точно — нет! Я начала писать новую главу своей жизни.

Справка «Известий»

Певица, композитор и модель Анастейша Лин Ньюкерк родилась 17 сентября 1968 года в Чикаго.

На ее счету шесть студийных альбомов, свыше 30 клипов, несколько сотен концертов. Обладательница шести MTV Awards, четырех премий ECHO, трех World Music Awards, трех Brit Awards, трех Golden Europe Awards, премии Woman's World Award и других наград.

 
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