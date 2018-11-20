«Жалость к себе — неконструктивное чувство»

В рамках мирового тура в поддержку нового альбома в Москву приехала певица Анастейша. 21 ноября «маленькая женщина с большим голосом», как называют ее в мире музыки, даст сольный концерт, а накануне она ответила на вопросы «Известий».

— Вы не первый раз приезжаете в Россию. За что вы любите нашу страну?

— В России мне всегда очень здорово — великолепные поклонники, к тому же это прекрасное место. В прошлый раз, когда я была здесь, отправилась на прогулку по Красной площади. Я была восхищена и поражена, какая же красота вокруг. Была счастлива воочию увидеть всю эту многовековую историю и наслаждаться потрясающей атмосферой. Бесконечно рада вновь вернуться сюда.

— Продажи ваших альбомов превысили 50 млн экземпляров. Возможно, это устаревшие данные. Вы ведете статистику?

— Боюсь, это прозвучит невероятно, но я никогда не сосредотачивалась на статистике продаж. Информация о том, сколько миллионов пластинок было продано, не была моим драйвером в том, чему я посвятила свою жизнь. Я просто пишу музыку, исполняю ее, и похоже, она даже нравится людям. А миллионы... Пусть их считают те, кому это интересно.

анастейша Фото: Global Look Press/Dirk Pagels

— Недавно вышедший альбом Evolution вы создавали вместе с шведским автором Андерсом Багге. Он очень избирателен в выборе партнеров. В его послужном списке песни для Мадонны, Джанет Джексон, Селин Дион, Сантаны. А как вы начали с ним сотрудничать?

— Мы с Андерсом Багге — давние друзья. Поэтому вопрос записи совместного диска был делом времени. Я не могу вспомнить точно, как именно родилась мысль о совместном проекте, но, думаю, мы оба сказали что-то вроде: «О Боже, давай просто сделаем это!» Ну, а потом я прилетела в Стокгольм, где долгое время в тесном сотрудничестве с Андерсом на его студии создавался Evolution. Багге — один из самых талантливых музыкантов, и записывать альбом с ним было настоящей творческой удачей. Для меня этот человек и соавтор, и вдохновитель.

— Если уж мы заговорили о вдохновении, правда ли, что в трудную минуту оно посещает вас с удвоенной силой?

— Иногда находишь его в сложном периоде своей жизни, а порой и в период счастья. Тебя может вдохновить что-то обыденное — окружающие вещи, люди, события. Случается и такое, что вдохновение приходит в самые странные и неподходящие для творчества моменты. Например, когда ты управляешь машиной на автобане или же отправляешься за покупками в торговый центр. В этом-то и фокус — ты никогда не сможешь заставить себя испытать прилив вдохновения в нужное для тебя время. По крайней мере, у меня оно по расписанию не приходит.

анастейша Фото: Global Look Press/Ralle/face to face

— Вы считаете, что современная музыка — мир мужчин. В подтверждение этому в 2012 году вышел ваш альбом It's a Man's World. На нем перепетые вами хиты U2, AC/DC, Led Zeppelin, Bon Jovi. Может, стоит доказать, что музыка — все-таки женский мир, и спеть вместе с Селин Дион, Мадонной, Шер?

— О, определенно вы предложили отличную идею. Я пела с Селин Дион и Шер раньше, но, возможно, стоит задуматься и записать женский альбом. Было бы довольно забавно. К тому же мне очень нравится записывать каверы популярных песен.

— Есть ли у вас предпочтения среди молодых исполнительниц?

— Есть. Посмотрите на Ариану Гранде (ей 25 лет), Тейлор Свифт (28), Адель (30) — они грандиозные исполнительницы. Несмотря на возраст, именно они двигают нас, музыкантов, вперед. Это честь — одновременно с ними быть частью большой индустрии.

— Существует ли дружба между коллегами по поп-цеху или это только соперничество?

— Конечно, дружба есть. Несмотря на то что все занимаются своими проектами и карьерой, всегда между людьми присутствует взаимоуважение и признание достижений друг друга.

— Не стану сомневаться в ваших словах. Готовы ли вы ради личного счастья пожертвовать карьерой?

— Не думаю, что мне когда-нибудь придется принимать такое решение. Моя работа делает меня счастливой, и за это я ей очень благодарна. Сейчас мне ничего не хотелось бы менять.

анастейша Фото: Global Look Press/Kurt Piles/Imago/Wien

— Дважды врачи ставили вам серьезный онкологический диагноз. Вы победили болезнь и организовали фонд, помогающий женщинам в борьбе с раком груди. Чем ваш фонд отличается от уже существующих?

— Я не утверждаю, что мой фонд абсолютно другой. Что касается факта существования многих благотворительных организаций, занимающихся помощью в решении той же проблемы, думаю, чем больше их, тем лучше. В конечном итоге мы все медленно, но верно идем к общей и главной для всех цели — найти лекарство от такой страшной и непредсказуемой болезни, как рак.

— На вашем сайте написано, что вы знаете рецепт, как не сдаваться, не прогибаться под тяжестью обстоятельств. Поделитесь, как вам это удавалось?

— Когда на меня свалилась болезнь, а следом и другие проблемы, мне помогала невероятная поддержка моей семьи, друзей и поклонников. Они окружили меня заботой. Я знала, что вместе с ними смогу пройти через всё. Именно эта позитивная мысль — «ты сможешь» — дарила мне надежду даже в самые нелегкие моменты. И такой настрой действительно помог.

— Вы пережили двойную мастэктомию. Как вы отнеслись к тому, что Анджелина Джоли, будучи здоровой, решила сделать такую же операцию, чтобы обезопасить себя радикально?

— Думаю, Анджелина Джоли — очень храбрая девушка, раз смогла пойти на такую операцию. Ведь от такого рода онкологического заболевания умерла ее мать. Многие женщины сталкиваются с проблемой принятия подобного решения, но не все готовы к нему. Энджи смогла не только его принять, но и публично рассказать о нем, несмотря на то что эта история очень личная. Она понимала, что ее поступок будет примером для многих женщин.

анастейша Фото: Global Look Press/STAR-MEDIA

— Ваши песни о том, что нужно быть сильнее, выносливее. А вы часто плачете?

— Мы все иногда даем волю эмоциям. Что поделать, порой трудно совладать с собой.

— Наверняка были минуты, когда вы жалели себя...

— Нет, жалость — совсем неконструктивное чувство, но, если мы сами себя не пожалеем, кто еще это сделает? К сожалению, мы не можем постоянно скрывать свои чувства — ведь запирать их в себе, не давать возможности выплеснуться, значит, создавать себе еще большие проблемы.

— Вы когда-нибудь думали о смерти?

— Я бы солгала, если бы сказала «нет». Борьба с онкологическим заболеванием очень сильно повлияла на меня. Рак влезает в твою голову, и ты думаешь о смерти. Но если говорить о том, не посещают ли меня подобные мысли сейчас, то точно — нет! Я начала писать новую главу своей жизни.