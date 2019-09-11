Знакомый семьи Заворотнюк рассказал о депрессии у актрисы

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам собеседника сайта kp.ru, звезда сериала «Моя прекрасная няня» еще не пришла в форму после третьих родов.

Также источник рассказал, что эмоциональное состояние актрисы усугубляют слухи о флирте с другим мужчиной, которые стали причиной разлада в браке Заворотнюк с фигуристом Петром Чернышевым.

«Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает. К тому же, как мне рассказали, Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной. <…> Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут», — рассказал источник.

Директор актрисы Марина Потапова опровергла информацию о болезни, заявив, что Заворотнюк наслаждается материнством.

О том, что у 48-летней актрисы диагностировали рак мозга, ранее сообщило издание «Тайны звезд». По его данным, именно из-за болезни Заворотнюк отменила свои спектакли и перестала выходить в свет, напоминает «Газета.ру».

Концертный директор актрисы Стас Христов утверждал, что в скором времени Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье на одном из центральных телеканалов. Однако пока артистка хранит молчание.

Заворотнюк стала мамой в третий раз в октябре 2018 года. Она родила дочь Милу от Петра Чернышева. У Заворотнюк уже есть двое детей от второго брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — 22-летняя Анна и 18-летний Майкл.