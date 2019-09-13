Директор Заворотнюк сообщил о ее ответе на данные о госпитализации

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов рассказал, что актриса написала ему сообщение, в котором опровергла информацию о своей госпитализации. Ранее СМИ со ссылкой на Telegram-каналы сообщили, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию, которую я ей переслал. Она ответила: «Бред. Отстань», — сказал Христов журналистам «РИА Новости».

Ранее 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга. По данным источников, звезда сериала «Моя прекрасная няня» и ее супруг фигурист Петр Чернышев узнали о болезни год назад после рождения их общей дочери Милы. После этого артистка уехала в Европу на лечение, однако более двух недель назад вернулась в Москву.

Отмечалось, что сейчас Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии.

7 сентября Христов сообщил, что Заворотнюк готовится сделать заявление о состоянии своего здоровья на одном из центральных телеканалов.