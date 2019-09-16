Умер народный артист Юрий Колычев

Народный артист РСФСР Юрий Колычев умер в возрасте 90 лет, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.

По информации телеканала, тело актера обнаружили в квартире.

Юрий Колычев родился 15 декабря 1928 года в Московской области. В 1950 году окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина и был принят на службу в Малый театр. С 1957 года работал в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола («Ленком»).

Также за свою карьеру он снялся как минимум в 55 фильмах. На его счету роли в таких картинах, как «Иван Рыбаков», «День рождения», «Мелодия на два голоса», «Очарование зла» и многих других.

В 1977 году Колычев получил звание «Заслуженный артист РСФСР» за заслуги в области советского театрального искусства, а в 1989 году — звание народного артиста РСФСР. Также его наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Орденом Почета».