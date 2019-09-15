Умер российский академик и экономист Виктор Ивантер

Российский экономист и академик Российской академии наук Виктор Ивантер скончался в возрасте 83 лет. Об этом 15 сентября ТАСС рассказал представитель пресс-службы РАН.

«Скончался выдающийся российский ученый-экономист Виктор Викторович Ивантер, основатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, академик РАН», — сообщил собеседник агентства.

Ивантер родился в Москве в 1935 году и с 1961 года занимался экономической наукой. Ученый работал в Институте электронных управляющих машин, Институте экономики РАН и Центральном экономико-математическом институте РАН. В 1997 году он возглавил Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, где с 2018 года был научным руководителем.

В научную специализацию Ивантера входили анализ и прогнозирование национальной экономики, национальная финансовая и банковская система, финансово-стоимостные пропорции в национальной экономике и валютная политика.

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