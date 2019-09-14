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Умер венгерский писатель Дьердь Конрад

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Венгерский писатель Дьердь Конрад скончался в пятницу, 13 сентября на 87 году жизни.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи, писатель умер после продолжительной болезни.

Конрад придерживался диссидентских взглядов, его работы были запрещены в Венгрии до 1989 года.

Наиболее известные романы автора — «Тяжелый день», «Соучастник» и «Бал в саду».

13 июля в в возрасте 83 лет в Санкт-Петербурге умер поэт-шестидесятник, прозаик и драматург Виктор Соснора.

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