Умер венгерский писатель Дьердь Конрад

Венгерский писатель Дьердь Конрад скончался в пятницу, 13 сентября на 87 году жизни.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление его семьи, писатель умер после продолжительной болезни.

Конрад придерживался диссидентских взглядов, его работы были запрещены в Венгрии до 1989 года.

Наиболее известные романы автора — «Тяжелый день», «Соучастник» и «Бал в саду».

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