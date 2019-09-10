«Как он был прав — писать надо, пока горит»

Жить с Солженицыным было легко, отчество Исаевич появилось по ошибке, а на музыкальном образовании сына Игната, ставшего известным дирижером, настоял Мстислав Ростропович. Об этом «Известиям» рассказала президент Фонда Солженицына, вдова великого писателя Наталия Солженицына. Разговор состоялся в преддверии первого заседания по созданию ассоциации, в которую войдут все музеи и объединения, посвященные Александру Исаевичу.

— В середине августа в Рязани открылся самый большой музей Александра Солженицына в стране. Он расположился в здании, которое не имеет отношения к писателю. Хотя в городе есть несколько мест, связанных с именем Солженицына, в том числе и восьмиквартирный деревянный барак — его первый рязанский адрес. Почему так произошло?

— Первая мысль была устроить музей в том самом бараке, но не в квартире Солженицыных, а во всей постройке. Тогда губернатором был Олег Иванович Ковалёв. И он мне сказал: «Музей Солженицына в Рязани, конечно, нужен, и народ этого хочет, но для начала барак надо выкупить у собственников. А они за эти восемь квартир назначили такие цены, что на них можно расселить 101 семью рязанцев — из тех, кому полагается жилье. Ну вот как, на ваш взгляд?» Я сказала: «Я не рязанка, но, на мой взгляд, это не та цена, на которую я бы пошла. Может, найдете для музея другое место, которое не нужно выкупать».

Солженицына Музейный центр имени Александра Солженицына в Рязани Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Оказалось, что в Рязани много таких мест, и в результате нам предложили особняк на Николодворянской улице. Это дом Салтыкова-Щедрина — здесь он жил два с половиной года, когда был вице-губернатором. Здание XIX века постройки было в запустении, ни разу не реконструировалось — не случилось с ним этой беды. Есть в Рязани и более старые дома, но они так или иначе перестраивались. Музей должен был открыться еще к 100-летию со дня рождения Александра Исаевича, но было абсолютно нереально так быстро провести реставрацию, а затем создать экспозицию, которая могла бы информативно и выразительно заполнить два больших этажа. В музее на Тверской всего четыре комнатки, но тоже тяжело шло.

— На Тверской есть любопытный экспонат: на стены кухни нанесены выдержки из ваших дневников.

— В том числе.

— Мы бросились искать публикации.

— Они не опубликованы, настенная публикация — первая. Это даже не дневник, в тот момент мне было точно не до него. Младшему сыну, когда Солженицына арестовали, было пять месяцев. Шесть ему исполнилось, когда мы выехали. Я его в корзинке несла, а старшие у ног болтались. Конечно, я тогда никаких записей не вела, но когда через полтора месяца мы догнали Солженицына в Цюрихе, он сидел-писал «Невидимки» — это глава из очерков «Бодался теленок с дубом», где он отдает дань своим тайным помощникам — тем, кто помогал прятать и хранить его рукописи.

Я ему говорю: «Земля из под ног уходит, ни чашек, ни ложек, ни вообще жизни. Неизвестно, что впереди, а ты сидишь мемуары пишешь. Лучшего времени не нашёл?» Он отвечает: «Вот именно сейчас, пока всё горит в памяти — лучшее время, чтобы никого и ничего не забыть. Ты мне, пожалуйста, напиши, что у вас там было, когда меня увезли в Лефортово». Мы по телефону об этом немного уже говорили, но всего ведь не скажешь. Я и написала. И оценила, как он был прав — писать надо, пока горит. Сейчас я бы ни за что не вспомнила так подробно. Он в своем пересказе включил это в «Бодался теленок с дубом», так что я не претендую на то, чтобы печатать оригинал. Вот он, на стенке — пожалуйста, берите.

Солженицына Экспозиция Музея-квартиры А.И. Солженицына по адресу: ул. Тверская, д. 12, кв. 169, в которой писатель был арестован 12 февраля 1974 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— У вас же есть другие дневниковые записи?

— Да, много позже, это уже реальные дневники. Начала записывать, когда мы переехали в Вермонт.

— Их публиковать не собираетесь?

— Пока нет. Я еще не опубликовала всё солженицынское — что же я буду себя печатать? Смешно. Когда Александр Исаевич умер, мы начали выпускать ежегодный альманах «Солженицынские тетради». На сегодняшний день вышло шесть выпусков. В этом году выпустим седьмой, потом, наверное, будем делать альманах раз в два года, потому что это серьезное научное издание. Есть там и переписка с комментариями.

В рубрике «Публикуется впервые» уже много напечатано, но осталось гораздо больше. В шестом выпуске вышла глава «Детство» из воспоминаний Александра Исаевича, сейчас будет глава «Школа», тоже о Ростове-на-Дону. Замечательные тексты, без слез не прочтешь. Напечатали почти целиком переписку Лидии Корнеевны Чуковской с Александром Исаевичем. Потрясающая литературная переписка!

— Вы служили своему мужу. Эту модель построения семьи вы где-то подсмотрели?

— Не могу сказать, что я служила. Я была с ним очень счастлива. Нам просто повезло друг с другом. Меня спрашивают: а трудно ли жить с таким человеком? Жить вообще было трудно, но нам друг с другом было легко.

— У ваших родителей была такая же крепкая семья?

— Мой отец погиб под Вязьмой в 1941-м. Одна-единственная фотография сохранилась, где он с пионерским галстуком в «Артеке». Ездил туда как гость. Мать осталась вдовой в 22 года, я — сиротой в два. Какая тут семья? Выживали. Первые мои воспоминания о том, как хочу есть. Это я помню до сих пор, причем конкретно: смотрю, как кто-то ест, и хочу есть.

— Снится такое?

— Нет. Вообще со снами у меня... Падаю и засыпаю.

— А как получилось, что, с детства увлекаясь литературой и историей, вы поступили на механико-математический факультет?

— Очень просто. Хотя никто не мог бы вообразить, включая меня, что я пойду на мехмат. Я кончала школу в 1956 году, в феврале был XX съезд. Я посмотрела-посмотрела и думаю: «В эту партию я никогда не пойду, а если поступлю на какой-нибудь гуманитарный факультет, дальше уже никуда хода не будет, пока не вступишь в партию». А математику я очень любила, она у меня легко шла. Любила я ее тоже скорее гуманитарно, за необыкновенную красоту и гармонию.

Солженицына Писатель Александр Солженицын Фото: TASS/AP

Окончила школу с золотой медалью, но на мехмат экзамен по математике был и для медалистов, сдала, поступила — и никогда не пожалела об этом. Солженицын тоже кончал физмат Ростовского университета, как раз перед войной. Нам было легко друг друга понимать — у обоих мозги, структурированные благодаря образованию. Много слов не надо было, сразу всё становилось понятно.

— После МГУ вы работали у знаменитого Колмогорова, окончили аспирантуру. Могли бы на Западе сделать научную карьеру?

— Математическую? Нет. Она пресеклась, как только я начала Солженицыну помогать, еще до того, как мы с ним соединились. Работа была огромная. Сложная. Поди достань архивные материалы, они все в спецхране.

Если бы нас не выслали, наверное, так бы и продолжалось: я параллельно работала бы в математике и ему помогала. Но в эмиграции мы жили в Вермонте. Четверо сыновей. До Бостона 2,5 часа на автомобиле, это если скорость не превышать. До Нью-Йорка — 4,5–5 часов, если сильно превышать. Ездить туда-сюда — тогда надо семью бросать. Или не жить там, где Александр Исаевич может писать. Если бы мы жили в Нью-Йорке, всё было бы по-другому, и сыновья бы выросли другими.

— Какими?

— Не знаю. Другими. В Нью-Йорке публичность очень важна: «У тебя знаменитый отец? Ого!» А в Вермонте они были от этого ограждены. Довольно рано начали читать. Игнат в 10 лет прочел «Архипелаг» — полный, трехтомный. Тогда сокращенного не было. Игнат у нас необычный, до сих пор без книжки в кармане из дома не выходит.

GettyImages-2666165 Иностранные журналисты толпятся перед вагоном, в котором лишенный советского гражданства Александр Солженицын прибыл в Цюрих, 1974 год. Писатель был выслан из СССР после того, как за рубежом вышел его роман «Архипелаг ГУЛАГ» Фото: Getty Images/Keystone TASS_245973 Александр Солженицын во время беседы с журналистами, 1994 год Фото: ТАСС/Владимир Зинин GettyImages-542245566 Александр Солженицын во время вручения Нобелевской премии по литературе — она была присуждена писателю еще в 1970 году с формулировкой «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы», но получить ее Солженицын смог только после высылки из СССР, в конце 1974 года Фото: Getty Images/James Andanson/Sygma 1_Aleksandr_Solzhenitsyn_1974b Александр Солженицын в доме немецкого писателя и драматурга Генриха Бёлля в Кёльне (ФРГ), 1974 год. Именно Генрих Бёлль в начале 1970-х вывозил рукописи Солженицына за границу — он же принимал у себя писателя после изгнания из СССР Фото: commons.wikimdia.org/Verhoeff,Bert/Anefo TASS_421285 После 20-летнего перерыва Александр Солженицын вместе с семьей вернулся в Россию в 1994 году — он прилетел из США в Магадан, а затем из Владивостока отправился на поезде в Москву. На фото: люди встречают писателя в аэропорту Владивостока Фото: ТАСС/Владимир Тарабащук TASS_5573712 В 1974 году, в эмиграции, Александр Солженицын стал организатором сборника «Из-под глыб», в котором покинувшие Россию писатели размышляли о настоящем и будущем страны. В 2013-м в столице открылась одноименная выставка, на которой в том числе была представлена рукопись романа «Архипелаг ГУЛАГ» Фото: ТАСС/ Павел Смертин TASS_1201955 Александр Солженицын раздает автографы жителям Улан-Удэ во время своего путешествия из Владивостока в Москву, 1994 год Фото: ТАСС/Владимир Матвиевский TASS_216710 Писатель с супругой Наталией Дмитриевной на праздновании своего 80-летнего юбилея в Москве — тогда к этому событию был приурочен концерт Мстислава Ростроповича и Российского национального оркестра в Большом зале консерватории Фото: ТАСС/ Валентин Кузьмин TASS_216890 Александр Солженицын выступает на церемонии открытия памятника писателю Антону Павловичу Чехову у здания МХТ им. А.П. Чехова в Москве Фото: ТАСС/ Александр Яковлев TASS_216638 Еще в 1993 году, незадолго до возвращения, президент России Борис Ельцин передал Александру Солженицыну государственную дачу в Троице-Лыково, в столице писатель жил в Козицком переулке Фото: ТАСС/Сергей Метелица 3_solnjenicin Александр Солженицын и Иосиф Дядькин, советский и российский физик, диссидент и правозащитник, 2009 год Фото: commons.wikimdia.org/Погорелова Надежда Александровна TASS_421284 Писатель за работой в Новосибирске, вскоре после своего возвращения на Родину, 1994 год Фото: ТАСС/ Владимир Зинин

Ермолай со Степаном по складу мышления больше технари, но и они лет в 11–12 прочитали рассказы отца. Чувствительные были дети. Помню, как Алексей Евгеньевич Климов (профессор, специалист по русской литературе. — «Известия») читал им «Шинель», а они рыдали.

— Как получилось, что в литературной семье Игнат — ныне известный дирижер и пианист — стал заниматься музыкой?

— Он просто прилип к роялю в доме, куда мы переехали. Я же была против, во многом из-за воспоминаний своего детства. Мы в Москве жили в такой «вороньей слободке», в коммуналке, этот дом и сейчас стоит. Но это была Тверская улица, рядом находились прекрасные дома, жили обеспеченные семьи. Девочек там заставляли заниматься на рояле, и они все мне завидовали: я прыгаю в «классики» на улице, а они должны за инструментом сидеть. У меня осталось впечатление, что все, кого насильно приучают к музыке, ненавидят это занятие.

Солженицына Пианист Игнат Солженицын — сын писателя Александра Солженицына Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Поэтому, когда Игнат заинтересовался роялем, я сказала: «Пусть лучше книги читает, да чем угодно занимается, только не музыкой». А потом приехал Ростропович, обругал нас и сказал, что этого ребенка надо учить. Других можно не учить, а этого надо. В общем, длинная история.

— Откуда у ваших сыновей такие необычные для 1970-х имена? Тогда называли Володями, Сережами, Сашами, Алешами...

— Алексей — замечательное имя. Я хотела Алексея, хотела Антона, но мне отказали.

— Александр Исаевич сам выбирал?

— Мы вместе выбирали. Он писал длинный список имен, и каждый вычеркивал те, что не нравились. Из этого короткого списка мы по согласию выбирали. Для первого сошлись на «Ермолае», для второго — на «Игнате». А Степан — это должок, как Александр Исаевич говорил. «Я должок должен отдать. Неизвестно, будут ли дальше еще дети, а вот этого последышка давай назовем Степаном». Он сам родился на Степана по старому стилю. Но мать назвала Александром — хотела, чтобы дома его звали Саней, как отца, который погиб еще до рождения сына.

— Раз уж зашла речь о именах, не могу не спросить. Отца Солженицына по паспорту звали Исаакием — почему же он Исаевич?

— Паспортистка ростовская ошиблась, выписала неправильный паспорт. Вместо «Исаакиевича», написала «Исаевич». Наверное, можно было подать заявление и выписать новый паспорт, но мать побоялась «волну поднимать», потому что она была полная лишенка. Ее вычищали со всех работ. Зная несколько языков и имея высшее образование, она работала стенографисткой-машинисткой, одна тащила сына. Преследовали ее за происхождение, что ни на есть крестьянское, но зажиточное: отец Захар Щербак был пастухом из Таврии, но сумел построить крепкое хозяйство.

— А что вы знаете о своем деде? Спрашиваю, потому что в конце 1930-х он работал в «Известиях».

— Как раз про этот период знаю очень мало. Дед рано остался сиротой. Его мать была гречанка, которую его отец, коммивояжер, привез в бочке из Стамбула. Такая семейная легенда. Она родила ему подряд трех сыновей и третьими родами умерла. Дед был вторым. Один из сыновей утонул в Черном море, второй потерялся в Гражданскую войну, а мой дед в 15-летнем возрасте пошел в эсеры-максималисты, то есть, извините, в бандиты, которые занимались «эксами» и добывали деньги на партию. Потом Ленин всех эсеров уничтожил, а эсеров-максималистов простил и разрешил тем, кто хочет, перейти в большевистскую партию. Дед захотел и на какое-то время сохранился.

У Маяковского есть строчки: «Россия, затеплив огарок свечки, читает взасос политграмоту Бердникова». На этом «Курсе политграмоты» два имени: А. Бердников и Ф. Светлов, мой дед. Он у Александра Ивановича был на подхвате, в стихи не вошел. Его арестовали раньше, чем я родилась. Он умер в 1943 году в лагере в Инте или в Ижме, толком не знаю где. В 1957-м его реабилитировали.

Что хорошо помню, это как мы с бабушкой собирали ему посылки. То, что не портится: банки сгущенки, тушенки, если повезет, еще что-то. Складывали в фанерный ящик, соседка обшивала дерюгой, мама чернильным карандашом писала адрес, а мы с бабушкой ездили за 100 км от Москвы отправлять посылку. Почему так далеко, не знаю, наверное, бабушка боялась давать обратный московский адрес. Посылки шли, а его уже давно не было в живых. А нам никто не сообщил. А кем он работал в «Известиях», не знаю.

— В «Известиях» он заведовал отделом критики и библиографии.

— Это лучше, чем другое. Спасибо.

— Вернемся к рязанскому музею. Каким вам видится его будущее?

— У музея огромный потенциал. На сегодняшний день это самое большое выставочное солженицынское пространство. Кроме музея-квартиры на Тверской существует несколько музеев, связанных с именем Александра Исаевича. Самый первый небольшой музей был открыт в середине 1990-х в Мезиновской школе во Владимирской области, где Солженицын преподавал математику и физику. В Рязани в электротехническом колледже была «комната-музей одного рассказа» (действие рассказа «Для пользы дела» происходит именно в этом учебном заведении). Детским и юношеским годам Солженицына посвящен музей в Кисловодске, где он родился. Пять лет назад под Рязанью открыта музейная экспозиция «Солженицын в Солотче». Есть культурный центр его имени в Париже. Готовится экспозиция в американском Вермонте — здесь созданием музея занимаются местные жители.

На базе этих экспозиций мы планируем создать ассоциацию солженицынских «точек». Причем, это необязательно музеи. Например, в Саратове Александр Исаевич почти не бывал, но в местном университете сильное солженицыноведение. Возможно, существуют и другие энтузиасты. Всех их ждем в нашем фонде. На сентябрь намечено первое заседание по вопросу ассоциации.