Про Ивана Денисовича: Глеб Панфилов снова экранизирует Солженицына

Глеб Панфилов работает над фильмом «Один день Ивана Денисовича» по мотивам одноименного рассказа Александра Солженицына. Об этом «Известиям» сообщили в кинокомпании «Вера», работающей над картиной. Заглавную роль в фильме играет Филипп Янковский. Съемки стартовали в начале этой зимы. Планируется, что картина выйдет в прокат к Дню Победы в 2020 году.

Ранее режиссер уже обращался к творчеству нобелевского лауреата — в 2006 году он снял 10-серийный фильм по роману «В круге первом» с Евгением Мироновым в роли Глеба Нержина.

— То, что мы делаем, — это не совсем экранизация. Это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор, — рассказал Глеб Панфилов. — Мне важно сделать живую картину о человеке в экстремальных обстоятельствах — война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Достойным человеком.

В частности, фильм подробно расскажет, как солдат Иван Шухов попал в лагерь. Сценарий включает военные эпизоды, немецкий плен и побег Ивана Денисовича к своим. Первыми были как раз сняты сцены боевых действий в подмосковном Ступино, где во время Великой Отечественной шли реальные сражения за Москву. Старт съемок совпал с наступлением сильных морозов — историческую технику времен войны (танки, бронетранспортеры, машины) пришлось отогревать по ночам в армейских палатках с тепловыми пушками.

Новый замысел Глеба Панфилова уже получил одобрение вдовы писателя Натальи Солженицыной.

— В свое время Александр Исаевич «отпустил на свободу» Панфилова, когда тот начал делать свой фильм «В круге первом». Сказал: «Теперь это ваше поле». И, кроме одного героя, всюду попадание оказалось в точку. Глеб всё делал сам, без всяких советов с нашей стороны. Я думаю, такую свободу надо давать художнику. Любая инсценировка или фильм, даже иллюстрации к книге — это уже произведения нового автора. Фильм Глеба Панфилова — уже его произведение. Солженицын там только соавтор, тот, кто дал импульс, — рассказала «Известиям» Наталия Солженицына.