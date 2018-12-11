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Про Ивана Денисовича: Глеб Панфилов снова экранизирует Солженицына

Заглавную роль в первом отечественном кинопрочтении классического рассказа играет Филипп Янковский
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Глеб Панфилов работает над фильмом «Один день Ивана Денисовича» по мотивам одноименного рассказа Александра Солженицына. Об этом «Известиям» сообщили в кинокомпании «Вера», работающей над картиной. Заглавную роль в фильме играет Филипп Янковский. Съемки стартовали в начале этой зимы. Планируется, что картина выйдет в прокат к Дню Победы в 2020 году.

Ранее режиссер уже обращался к творчеству нобелевского лауреата — в 2006 году он снял 10-серийный фильм по роману «В круге первом» с Евгением Мироновым в роли Глеба Нержина.

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— То, что мы делаем, — это не совсем экранизация. Это фильм по мотивам рассказа об Иване Денисовиче. История в нашем варианте не противоречит тому, что написано у Александра Солженицына, а органично связывается с тем, что написал автор, — рассказал Глеб Панфилов. — Мне важно сделать живую картину о человеке в экстремальных обстоятельствах — война, плен, лагерь. О человеке, который выживает, преодолевая сложности, превратности жизни, оставаясь человеком. Достойным человеком.

В частности, фильм подробно расскажет, как солдат Иван Шухов попал в лагерь. Сценарий включает военные эпизоды, немецкий плен и побег Ивана Денисовича к своим. Первыми были как раз сняты сцены боевых действий в подмосковном Ступино, где во время Великой Отечественной шли реальные сражения за Москву. Старт съемок совпал с наступлением сильных морозов — историческую технику времен войны (танки, бронетранспортеры, машины) пришлось отогревать по ночам в армейских палатках с тепловыми пушками.

Новый замысел Глеба Панфилова уже получил одобрение вдовы писателя Натальи Солженицыной.

— В свое время Александр Исаевич «отпустил на свободу» Панфилова, когда тот начал делать свой фильм «В круге первом». Сказал: «Теперь это ваше поле». И, кроме одного героя, всюду попадание оказалось в точку. Глеб всё делал сам, без всяких советов с нашей стороны. Я думаю, такую свободу надо давать художнику. Любая инсценировка или фильм, даже иллюстрации к книге — это уже произведения нового автора. Фильм Глеба Панфилова — уже его произведение. Солженицын там только соавтор, тот, кто дал импульс, — рассказала «Известиям» Наталия Солженицына.

Фильм станет первой отечественной экранизацией рассказа. В 1970 году картину по его мотивам снял режиссер Каспар Вреде (совместное производство Великобритании и Норвегии). Ивана Денисовича сыграл номинант премии «Оскар» Том Кортни.

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