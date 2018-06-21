Памятники Тургеневу и Солженицыну установят в Москве

Памятники писателям Александру Солженицыны и Ивану Тургеневу, согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, появятся в центре столицы до конца года.

Монумент Тургеневу планируется установить в Тургеневском сквере вблизи стр.1, д. 37/7, по ул. Остоженке. В документе, опубликованном на официальном портале мэра, уточняется, что финансирование проектирования, изготовления и установки монумента будет осуществляться ООО «Амстердам».

Памятник нобелевскому лауреату Солженицыну будет установлен в сквере между домами 11 и 13 на улице его имени за счет средств представительства Русского благотворительного фонда Александра Солженицына (Швейцария) в России.

«Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова», — говорится в документе.