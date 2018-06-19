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Тактильная экспозиция памятников Татарстана открывается в Казани

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Фото: Мистерство культуры ресублики Татарстан
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В республиканской специальной библиотеке для слепых в Казани завтра откроется тактильная экспозиция памятников Татарстана. Проект носит название «Татарстан осязаемый». Он был реализован совместно с организациями «Казань Дизайн» и «abs3d Казань».

Как отмечает ИА «Татар-информ», для посетителей библиотеки будут доступны 3D-макеты Губернаторского дворца, мечети Кул Шариф, Благовещенского собора, башни Сююмбике и Спасской башни Казанского кремля.

По словам автора проекта Гелюси Закировой, люди с дефектами зрения смогут рассмотреть не только отдельные детали, но и общую композицию сооружений. У них появится возможность представить объем и форму памятников Татарстана.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что команда Бразилии в пятый раз стала чемпионом мира по футболу среди слепых. В финале бразильцы обыграли сборную Аргентины. Сборная России, действующий чемпион Европы, уступила Китаю и заняла четвертое место.

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